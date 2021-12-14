Не дорожче чотирьох мінімалок: Марина Лазебна розповіла, у яких випадках субсидію можуть отримати власники транспортних засобів

Якщо сім'я сплачує за комунальні послуги понад 15 відсотків свого сукупного доходу, вона може розраховувати на субсидію.

Цього опалювального сезону держава надає право отримувати субсидію на загальних підставах людям, які володіють транспортними засобами.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Йдеться про власників мопедів, мотоциклів, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотири розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія.

А також власників самостійно зібраних транспортних засобів, транспортних засобів, отриманих безоплатно або придбаних на пільгових умовах через структурні підрозділи соціального захисту населення.

За словами Марини Лазебної, субсидія для власників земельних паїв, які отримують орендну плату один раз на рік (у 3−4 кварталі), також буде надана на опалювальний період.

Чиновниця також нагадала, що в середині листопада уряд ухвалив рішення про субсидії для жителів Донецької та Луганської областей, які знаходяться на лінії зіткнення, залишилися без тепло- або газопостачання та змушені використовувати електроприлади для обігріву житла.

Для таких домогосподарств субсидія на електроенергію в опалювальний сезон розраховуватиметься за нормативами, передбаченими для опалення електроприладами.

Нагадаємо, на субсидії можуть розраховувати й безробітні. При цьому мають бути дотримані певні умови.

Ексклюзивний матеріал «Чи призначать субсидію власникам кількох квартир, іноземцям та безробітним: розповідає Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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