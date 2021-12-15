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У запасі є три місяці: як жінці при виході на пенсію зберегти надбавку до виплат у 25 відсотків

9:21 15 грудня 2021
Пенсія

Жінкам, які народилися в період з квітня по грудень 1961 року, яким у 2021 році виповнилося 60 років і які виходять на пенсію (для виходу на пенсію за віком цього року у 60 років страховий стаж повинен становити не менше 28 років, у наступному — не менше 29 років), надається компенсація у 25 відсотків від основного розміру пенсії

Видання «На пенсії» пояснює, що згідно із Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», жінкам із цієї категорії встановлюється надбавка у розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців пізнішого виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку. Щоправда, якщо їм раніше не призначалася якась інша пенсія.

«З жовтня 2011 року жінкам поступово почали піднімати пенсійний вік із 55 до 60 років. Перехідний період закінчився саме цього року. За пізніший вихід на пенсію жінкам, які потрапили у перехідний період, передбачили компенсацію. Якщо жінка народилася в період із квітня по грудень 1961 року включно, то цього року їй виповнюється 60 років, і, за новими правилами, вона лише цього року отримує право вийти на пенсію за віком. За старими правилами, вона вийшла б на пенсію у 55 років. Тобто за фактом вона пішла на пенсію на 5 років, або на 60 місяців пізніше. Таким чином, при призначенні пенсії такій жінці покладається збільшення у розмірі 25% від основного розміру пенсії» , — пояснює консультант Сергій Коробкін.

Важливо пам'ятати, що пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення такого віку.

Раніше у Пенсійному фонді пояснили, на які виплати можуть розраховувати 80-річні «чорнобильці» та члени їхніх сімей.

Фото з Pixabay

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