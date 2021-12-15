26.99 / 27.21 30.34 / 30.72
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Потрібно поквапитися: у податковій нагадали, коли припинять приймати заяви про перехід на спрощену систему оподаткування

9:37 15 грудня 2021
Податки

У четвер, 16 грудня, закінчується термін подання заявок підприємцями про перехід на спрощену систему оподаткування.

Так, у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області нагадують, відповідно до норм Податкового Кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може подати заяву до контролюючого органу за місцем податкової адреси про перехід на спрощену систему оподаткування за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Варто пам'ятити, що перейти на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року за умови дотримання вимог, встановлених Податковим Кодексом.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи — підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проект закону, автори якого пропонують обмежити царини діяльності ФОПів, які працюють на єдиному податку. Зокрема, до першої групи «спрощенців» пропонують відносити лише тих підприємців, які продають товари у роздріб на ринках або надають низку побутових послуг населенню.

Фото з Pixabay

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак

Розріз до талії та декольте до пупка: Ані Лорак «помстилася» нареченій Мурата, здивувавши сміливим концертним вбранням

ФОП

ФОПам на спрощенці хочуть обмежити сфери діяльності: що пропонують нардепи

платіжки

У Кабміні раптово змінили прогноз щодо тарифів на комуналку: що буде з цінами на воду, світло та газ

пенсії

Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.