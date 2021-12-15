Потрібно поквапитися: у податковій нагадали, коли припинять приймати заяви про перехід на спрощену систему оподаткування

У четвер, 16 грудня, закінчується термін подання заявок підприємцями про перехід на спрощену систему оподаткування.

Так, у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області нагадують, відповідно до норм Податкового Кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може подати заяву до контролюючого органу за місцем податкової адреси про перехід на спрощену систему оподаткування за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Варто пам'ятити, що перейти на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року за умови дотримання вимог, встановлених Податковим Кодексом.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи — підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проект закону, автори якого пропонують обмежити царини діяльності ФОПів, які працюють на єдиному податку. Зокрема, до першої групи «спрощенців» пропонують відносити лише тих підприємців, які продають товари у роздріб на ринках або надають низку побутових послуг населенню.

Фото з Pixabay

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