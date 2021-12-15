Одній з груп пенсіонерів підняли виплати до 14,6 тисячі гривень: коли їх можна буде отримати

У 2022 році ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС двічі буде підвищено пенсійні виплати. Про це заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

З 1 січня 2022 року пенсії для цієї категорії будуть не меншими:

14 600 грн — за І групою інвалідності;

9 500 грн — за ІІ групою інвалідності;

7 000 грн — за ІІІ групою інвалідності.

За словами Лазебної, в Раді перебуває законопроєкт про підвищення пенсійного забезпечення сім'ям загиблих військовослужбовців, зокрема з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

У 2022 році Мінсоцполітики також запланувало підвищення щорічної допомоги на оздоровлення ліквідаторам більш ніж утричі. Міністерка наголосила, що останнє підвищення цих виплат було у 2005 році.

Компенсація на харчування, яка не переглядалася з 2015 року, у 2022 році збільшиться на 20%.

На санаторно-курортне лікування для ліквідаторів наступного року передбачено 269 мільйонів гривень.

Міністерка нагадала, що з 2014 року було заморожено підвищення щомісячної додаткової пенсії ліквідаторам за шкоду, заподіяну здоров'ю.

Законопроєкт, у якому прописано цю норму, майже рік перебуває на розгляді парламенту. При його прийнятті виплата буде підвищена та регулярно переглядатиметься залежно від рівня інфляції.

Нагадаємо, у ПФУ пояснили, як перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком на пільгових умовах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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