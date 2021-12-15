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POS-термінал «у кишені»: в Україні запустили новий сервіс для підприємців

11:25 15 грудня 2021
Планшет та телефон

В Україні, де з 1 січня 2022 року розширюється коло підприємців, для яких використання РРО або ПРРО стане обов'язковим, запустили програму, яка дозволяє перетворити смартфон або планшет на повноцінний POS-термінал.

Так, «ПриватБанк» у партнерстві з компанією Visa запускає рішення «Термінал», що працює на смартфонах та планшетах на базі операційної системи Android, оснащених NFC-чіпом,

Розробники стверджують, що технологія Tap to Phone — простий та одночасно зручний спосіб для мікро- та малих підприємців, які сильно залежать від готівки, долучитися до цифрової економіки.

Щоб скористатися рішенням, підприємцям потрібно завантажити програму, зареєструватися і вказати всі необхідні дані користувача. Телефон та планшет повинен бути на базі Android 8.0 і вище, з NFC-чіпом з вимкненим root-доступом (правами суперкористувача) або доступом розробника.

Комісія за еквайринг під час використання рішення «Термінал» складе 1,7%.

Ось деякі з прикладів використання рішення:

  • зовнішня роздрібна торгівля (ярмарки, виставки, фестивалі, фуд-корти, «вулична» кава тощо);
  • розваги (парки, атракціони, сезонні зони відпочинку);
  • платежі у черзі, що зменшують час обслуговування клієнтів;
  • паркувальні майданчики, сплата штрафів;
  • сумісний збір коштів.

До того ж рішення підходить для:

  • служб доставки, логістичних компаній та поштових сервісів;
  • страхових агентів;
  • івент-агецій (організація концертів, свят тощо);
  • торгівлі товарами та послугами з нечастими транзакціями.

Матеріал «Залежить від цілей роботи: експертка розповіла, що вигідніше використовувати підприємцям — РРО чи ПРРО» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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