У податковій розповіли, чи може бути платником єдиного податку першої групи ФОП, який продає товари у магазині на ринку

У фіскальній службі, де раніше нагадали про завершення 15 грудня терміну для надання заяв про перехід на спрощену систему оподаткування, роз'яснили положення законодавства та відповіли на запитання, чи має право ФОП, який здійснює роздрібний продаж товарів у магазині на території ринку, бути єдинником І групи

Так, у Головному управлінні ДПС в Одеській області нагадали, що відповідно до Податкового кодексу України, до першої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Згідно з нормами, торгове місце визначається як площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо.

«До торгових місць на ринках не належать магазини та об’єкти ресторанного господарства. Отже, фізична особа — підприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів у магазині, що розташований на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи», — додали у податковій.

Нагадаємо, що у Раді зареєстрували проект закону, автори якого пропонують відносити до першої групи «спрощенців» лише тих підприємців, які продають товари у роздріб на ринках або надають певні побутові послуги населенню.

Фото з Pixabay

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