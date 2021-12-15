Чи може пенсіонер оформити посвідчення члена сім'ї померлого учасника АТО: у Пенсійному фонді надали важливі пояснення

Члени сім'ї померлого учасника Антитерористичної операції можуть оформити відповідне посвідчення, однак ключовим в отриманні такого статусу є факт смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які були отримані за безпосередньої участі у АТО, забезпеченні її проведення, перебування в районах проведення АТО.

Таке роз'яснення дає «Пенсійний кур'єр», відповідаючи на запитання пенсіонерки за віком, яка нещодавно поховала єдиного сина, який був учасником АТО, звільненим у запас.

Відповідно до статті 10 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», до членів сім'ї загиблого учасника АТО належать:

утриманці загиблого або зниклого безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають сім'ї, але які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обидва батьки яких загинули чи зникли безвісти.

«Тяжке захворювання, від якого помер Ваш син, має бути отримане або перебувати у причинно-наслідковому зв'язку з пораненням (контузією або каліцтвом), отриманим ним за безпосередньої участі в АТО, забезпечення її проведення, перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення. У такому разі Ви матимете право на набуття статусу члена сім'ї загиблого учасника АТО/ООС», — йдеться у поясненні.

За отриманням посвідчення слід звернутися до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення із заявою та подати певні документи, зокрема:

свідоцтво про смерть (копію) або повідомлення про загибель людини;

документи про безпосередню участь померлого в АТО;

ухвалу штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування.

Рішення про встановлення статусу приймаються відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання у місячний термін з дня подання документів.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року збільшать мінімальний рівень пенсій членам сімей загиблих учасників АТО/ООС. Підсумкові виплати становитимуть не менше 7 800 гривень.

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