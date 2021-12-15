На 15 відсотків більше прожиткового мінімуму: у Кабміні розповіли, як збільшаться пенсії у 2022 році

У 2022 році в Україні передбачено кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Очікується, що середня пенсія на 1 грудня 2022 року зросте до 4533 гривень. Це на 15% перевищить очікуваний фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних людей станом на цю дату, йдеться у повідомленні Мінсоцполітики у Facebook.

Станом на 1 грудня поточного року розмір середньої пенсії в Україні становив 3980 грн, а розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 3723 грн.

У 2022 році прожитковий мінімум підвищуватимуть двічі — у липні та у грудні. Відповідно підвищать соцвиплати, прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

З жовтня наступного року пенсіонерам у віці 70+, які отримують менше ніж 3 000 гривень, передбачено доплати до пенсії. Потрібно мати 35 років страхового стажу у чоловіків та 30 років у жінок.

З 1 грудня 2022 року пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років, що отримують «трудову» пенсію до 2500 гривень, також передбачені доплати за наявності необхідного страхового стажу.

Окрім індексації соцвиплат для всіх категорій пенсіонерів, що очікується у березні наступного року, з 1 січня підвищать пенсії чорнобильцям та розморозять «доплати» цій категорії пенсіонерів.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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