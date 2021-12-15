Податок на доходи фізосіб: хто повинен платити та як визначають податкових агентів

Напередодні нового звітного періоду Державна податкова служба нагадала, що з доходів, які отримані в Україні, необхідно сплатити податок. Обов'язок поширюється на фізосіб-резидентів, нерезидентів та на податкових агентів.

Податківці нагадали, що фізичні особи — резиденти сплачують податки з доходів від джерел в Україні, а також (за наявності) з іноземних доходів. Фізособи — нерезиденти теж мають сплатити податок, якщо доход отримано із джерел в Україні.

Крім того, існує поняття «податкових агентів», які зобов'язані нараховувати, утримувати та виплачувати податок від імені та за рахунок фізичної особи. Вони ж подають податкову звітність про сплату ПДФО контролюючим органам та несуть відповідальність за правильність сплати податку. До податкових агентів відносяться:

юридичні особи (або їхні філії, відділення, відокремлені підрозділи);

самозайняті особи;

представництва нерезидента — юридичної особи;

інвестори (оператори) за угодою про розподіл продукції.

Нагадаємо, у Раді вже підготовлено проект про зниження оподаткування доходів фізосіб та юридичних осіб, але запрацювати у разі прийняття закон зможе лише у 2023 році.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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