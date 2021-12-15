У ЗМІ повідомили про створення копії Монобанку

Співзасновник Fintech Band, колишній засновник monobank, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що зараз зосереджений на своєму головному бізнесі — Fintech Farm. Це платформа, яка запускає цифрові банки у різних країнах. Про це Дубілет написав на своїй сторінці в Instagram, повідомляє УНН. Зокрема бізнесмен запустив проєкт Leobank в Азербайджані.

«При першому ж погляді на програму Leobank не залишається сумнівів у тому, що це близнюк Монобанку. Дизайн, меню та функціонал максимально схожі», — пишуть УНН.

Як стверджує Дмитро Дубілет, найближчим часом проєкт буде запроваджено в інших країнах, зокрема у Нігерії.

«Дубілет збирається масштабувати свій бізнес, створений під копірку з Монобанку, на інші країни та створити компанію-єдинорога у фінтех-сфері», — пише УНН.

Як пише видання, бізнесмен обіцяє, що компанія коштуватиме понад мільярд і його співробітники стануть доларовими мільйонерами.

«Чи врегульовано юридичні моменти з monobank при впровадженні „продукту-близнюка“, поки що не відомо», — наголошується у публікації.

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