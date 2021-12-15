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Гроші

Розлучення та 50% бізнесу: коли експоловинка може претендувати на частку у компанії або ФОП

19:38 15 грудня 2021
розлучення

Розлучення подружжя, яке займалося підприємництвом, означає одночасно і поділ їхнього спільного бізнес-дітища. Суди, вирішуючи суперечки щодо розподілу бізнесу, з'ясовують, чи було зареєстровано юридичну особу чи оформлювалося індивідуальне підприємництво (ФОП). Залежно від цього застосовується одна із двох схем поділу, наведених у рішенні Верховного Суду. Про це розповіла суддя Касаційного суду у складі Верховного Суду Ольга Ступак.

«Якщо спірне майно використовувалося у діяльності ФОП, то ділити слід саме відповідні об'єкти — по 50% грошей, нерухомості, авто тощо. Майно ФОП, коли не створюється приватне підприємство, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Такий підхід незмінний», — наголосила Ступак.

«У разі внесення спільного майна подружжя (гроші, нерухомість, автомобілі тощо) до статутного капіталу юридичної особи вони стають уже власністю цієї особи, а не подружжя. Тож у такому разі подружжю треба ділити вже не майно, а саме право на частку у статутному капіталі», — пояснює юрист.

Таким чином, якщо пара під час шлюбу зареєструвала юридичну особу, то після розлучення майно, на яке претендують обидва з експодружжя, фізично не ділиться. Просто один представник колишнього подружжя повинен стягнути з іншого грошову компенсацію за частку у статутному капіталі підприємства. Велика палата Верховного Суду вже визначила, як правильно рахувати таку компенсацію. Спочатку необхідно встановити вартість активів компанії загалом, відняти вартість зобов'язань, а отриману вартість чистих активів розділити пропорційно до вкладу у статутний капітал.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, яке майно не можуть забрати у ФОП податкові органи.

Фото pixabay.com

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