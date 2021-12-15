Автоматичне призначення пенсій: як працює, терміни та які документи потрібно подати

Пенсійний фонд нагадав усім, хто збирається виходити на пенсію у 2022 році, що для призначення виплат не обов'язково шукати та особисто приходити до відділення ПФУ. Фонд повідомив, що на порталі portal.pfu.gov.ua працює сервіс автоматичного призначення пенсії, і за півтора роки ним уже скористалися понад півмільйона людей. З 10 червня 2021 року 32,9 тис. пенсіонерам виплати призначено автоматично.

Зареєструвати персональний кабінет можна заздалегідь, а в день досягнення пенсійного віку прийде SMS, де буде вказано:

дата призначення пенсії;

розмір виплати.

Щоб зареєструвати себе як майбутнього пенсіонера, необхідно:

отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Зробити це можна через банківські додатки, у додатку «Дія», у центрах сертифікації ключів, у податкових органах;

зареєструвати персональний кабінет порталу ПФУ;

увійти до кабінету за допомогою електронного підпису;

заповнити анкету-заяву, вказавши особисті дані, місце майбутнього отримання пенсії (пошта, банк);

прикріпити відскановані копії документів для призначення пенсії. За наявності права на пільгову пенсію — копії документів, що підтверджують пільги;

підписати анкету-заяву електронним підписом та надіслати її до ПФУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як можна онлайн подати заяву на перерахунок пенсії, а також доповнити чи змінити інформацію в базі про напрацьований стаж.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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