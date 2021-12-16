Тисяча за вакцинацію: умови отримання та як оформити картку для виплат у ПриватБанку, Альфа-Банку, Ощадбанку та Монобанку

19 грудня стартує програма з виплати віртуального бонусу у 1000 гривень вакцинованим особам. Щоб оформити таку «тисячу за вакцинацію», потрібно заздалегідь зареєструватися у додатку «Дія», підтягнути туди «зелений» COVID-сертифікат, а також отримати віртуальну картку для виплат в одному із шести банків.

Станом на 16 грудня участь у програмі підтвердили:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Альфа Банк;

Ощадбанк;

Монобанк.

А-Банк має намір брати участь у програмі, але поки що не опублікував умови отримання картки.

Віртуальну карту єПідтримка від ПриватБанку можна оформити у Приват24. Для цього необхідно оновити мобільний додаток до останньої версії та перейти у вкладку «Гаманець». Після натискання пункту меню «Додати», необхідно вибрати картку єПідтримка.

Клієнтам Укргазбанку необхідно зайти в додаток «ЕКОбанк онлайн» та натиснути кнопку «Замовити» у меню віртуальних карток. Після цього карта є Підтримка з'явиться у списку доступних.

В Ощадбанку пропонують оформити картку через програму Ощад 24/7. Для цього у головному меню програми вгорі праворуч потрібно натиснути «+», потім «Замовити картку» та вибрати єПідтримка.

Монобанк вже оголосив, що на оформлену у них карту єПідтримка поширюватимуться правила кешбеку та миль. Завантажити картку можна у мобільному додатку Monobank.

В Альфа-банку картку оформляють через цифровий банк Sense SuperApp, вказавши там дані паспорта, електронну адресу, номер телефону. Через чотири місяці після отримання коштів картку буде закрито автоматично. У банку обіцяють особливу програму для нових клієнтів із нарахуванням бонусів на рахунок.

Після відкриття віртуальної картки в одному з перерахованих банків 19 грудня можна буде подати заявку у мобільному додатку Дія на отримання 1000 грн. При оформленні заявки потрібно буде вказати номер картки для виплати допомоги та надати згоду на обробку персональних даних.

У всіх випадках карта єПідтримка діятиме 4 місяці з дати отримання коштів. Гроші не можна буде перевести на інші рахунки, так само як і самостійно поповнити картку.

Нагадаємо, «віртуальною тисячею» можна буде розплатитися в обмеженому списку закладів зі сфери культури, спорту та транспорту. Повний список театрів, кінотеатрів, спортзалів, книгарень та перевізників Мінцифри обіцяє оприлюднити після старту програми.

Кілька днів тому з'явилася ідея, щоб дати можливість витратити бонус на ліки, але поки що така можливість лише вивчається.

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