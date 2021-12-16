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Касові апарати для «ФОП» з 1 січня: як підприємцю зареєструвати РРО (відео)

9:16 16 грудня 2021
касовий апарат

Податкова нагадала фізособам-підприємцям, що власникам бізнесу доведеться з 1 січня 2022 використовувати в роботі касовий апарат — класичний або сучасний програмний реєстратор. Зареєструвати такий РРО чи ПРРО можна вже зараз через офлайн- або онлайн-сервіси податкової служби: електронний кабінет, єдине вікно або за допомогою програми подання звітності. Податківці опублікували докладну відеоінструкцію.

Алгоритм реєстрації ПРРО виглядає так:

  1. Зареєструвати господарську одиницю, де використовуватиметься ПРРО.
  2. Подати заяву на реєстрацію ПРРО. Форму заяви можна знайти у персональному електронному кабінеті на сайті податкової — J/F1316602.
  3. Отримати унікальний номер для ПРРО у реєстрі.
  4. Зареєструвати сертифікати електронних підписів та печаток, які будуть використовуватись для ПРРО.

Виконавши цю процедуру, можна користуватися програмним реєстратором. Скасувати реєстрацію у разі потреби можна будь-якої миті.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, з чим вигідніше працювати «ФОПам»: з РРО чи з програмним реєстратором, а також які штрафи передбачені за нереєстрацію касового апарату. У податковій визнають, що відразу з першого дня нового року штрафувати ФОПів не будуть, але відповідальності порушникам все одно не уникнути.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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