Представники «Луганськгазу» відвідали форум Еnlit Europe, присвячений інноваціям в енергетиці

Представники української компанії «Луганськгаз» відвідали одну з найбільших у світі конференцій, присвячених інноваціям та новим технологіям в енергетиці, — Enlit Europe. Про це повідомив голова наглядової ради компанії «Луганськгаз» Едуард Швидкий.

«Ми детально ознайомились із розробками наших міжнародних колег. В умовах боротьби за екологічність та збереження нашої планети багато ідей мають підвищену актуальність. Ми намітили для себе низку проєктів, які зараз на стадії техніко-економічного обґрунтування у рамках нашої стратегії розвитку. На даному етапі наша основна мета — проаналізувати наявні пропозиції, оцінити їх ефективність та розрахувати їхню потенційну рентабельність для українських підприємств», — зазначив Швидкий.

За його словами, участь у подібному форумі забезпечить можливість ближче познайомитись з актуальними трендами в індустрії та глибше проаналізувати ті інновації, які зараз існують на ринку.

«Еnlit Europe — це велике ком'юніті компаній та експертів в енергетичній сфері, мета якого — обмін досвідом та пошук спільних рішень, здатних забезпечити прогрес та сталий розвиток галузі. Тому для нас, як для великої української компанії, участь у подібних заходах — можливість глибше ознайомитись зі світовими трендами в енергетиці та системно оцінити необхідність та можливість впровадження низки технологій у наше виробництво», — зазначив голова наглядової ради.

Нагадаємо, що компанія «Луганськгаз» — це оператор газорозподільної системи, яка займається транспортуванням та розподілом газу на підконтрольних територіях Луганської області. Також нагадаємо, що форум Еnlit Europe відбувся у грудні 2021 року у Мілані. На заході були присутні понад 500 спікерів та 1000 учасників, зокрема й з України.

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter