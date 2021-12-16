Більшість ініціатив Данила Гетманцева не мали успіху: ЗМІ назвали причини

Більшість реформаторських ініціатив голови Комітету ВР з питань фінансової та податкової політики Данила Гетманцева закінчилися провалом та не призвели до заявлених результатів. Про це пише видання «Коментарі», цитуючи велике інтерв'ю головного «податківця» країни агентству «Інтерфакс-Україна».

Зокрема Гетманцев зізнався у провалі однієї з головних реформ, ініційованої ним, — податкової амністії для заможних українців. За його словами, процедура, на яку було витрачено стільки ресурсів та часу, не призвела поки до очікуваного результату, оскільки відбулося блокування амністії банкірами, які не готові сприяти потенційним декларантам та уряду. Хоча за фактом однією з причин небажання «світити» свої гроші може бути невизначеність подальших дій влади та спроби залякувати тих, хто подасть декларацію, арештами активів.

Також, нагадує видання, громадські організації ФОПів не можуть вибачити Гетьманцеву максимальну фіскалізацію своєї діяльності.

«Один із улюблених аргументів авторів цієї „реформи“ полягає у тому, що насправді всі „чесні“ підприємці взагалі не помітять появи системи РРО, а на мітинги ходять проплачені активісти», — пише видання.

Провальною є кадрова політика комітету Гетманцева. До начальників фіскального та митного відомств — маса претензій, пише видання. Починаючи від повного провалу боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів, закінчуючи фіаско з запровадженням санкцій РНБО проти контрабандистів, які за фактом не принесли додаткових доходів до бюджету, незважаючи на весь пафос, з яким ухвалювалися.

«Ми довіряли, ми брали людей, яким довіряли, ми помилялися. Була ціла низка кадрових помилок», — цитує видання Гетманцева.

Серед інших провальних проєктів — ліцензування гральної діяльності після її легалізації в Україні. За даними Опендатабот, станом на листопад 2021 року державний бюджет отримав 1,34 мільярда гривень від продажу ліцензій казино — це лише 18% від запланованого доходу 7,4 млрд грн. Тепер голова податкового комітету змушений виправдовуватися, що законопроєкт про оподаткування було підготовлено з запізненням, а система була виписана «криво», через що зараз доводиться ухвалювати окремий документ.

Втім, йдеться у публікації, відомство Гетманцева готує нові ініціативи, які відчують на собі не лише багаті, а й середній клас — це непрямі методи оцінки фінансового становища, тобто контроль витрат.

«Замість того, щоб створювати умови для виведення зарплат та інших доходів із тіні (зниження податків, стимулювання приватного підприємництва, інструменти інвестування — крім депозитів та нерухомості), Гетманцев йде найгіршим шляхом — тиску на звичайного громадянина. Цій ініціативі вже готовий „підіграти“ міністр фінансів Сергій Марченко, який днями оголосив, що готовий дозволити податковій копатися у доходах українців до 1995 року після завершення податкової амністії», — додають журналісти.

Друга ініціатива — це впровадження накопичувальної пенсійної системи у найгіршому з можливих варіантів, коли відрахування ЄСВ та накопичення громадян інвестуватимуться не в нормальні працюючі активи, а в облігації внутрішньої позики.

«До чого це може призвести, показує приклад Казахстану, де фонди національного надбання, інвестовані всередині країни, були розкрадені», — пишуть «Коментарі» і зазначають, що відсотки за облігаціями платитимуть із коштів українських платників податків.

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