Призначення пенсії: три важливі показники для розрахунку суми виплат та вимоги до стажу

У листопаді цього року Пенсійний фонд показав розрахунки показників середньої заробітної плати в Україні, яка враховується під час обчислення пенсії.

Середня зарплата, що встановлюється на кожен місяць, є одним із трьох важливих показників, які беруться до уваги при нарахуванні пенсійних виплат. Зокрема, у вересні 2021 року вона була встановлена на рівні 13 095 гривень 82 копійок, у серпні становила 12 397 гривень 62 копійки, а у липні — 12 911 гривень 88 копійок.

Другий показник — страховий стаж, від якого залежить час виходу на пенсію за віком, а також перерахунок пенсійних виплат. З 2022 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, у майбутнього пенсіонера страховий стаж має становити не менше 29 років, у 63 роки — від 19 до 29 років, у 65 років — від 15 до 19 років.

Третій показник — офіційна зарплата, яку отримує громадянин та з якої робляться соціальні відрахування.

Відповідно до чинного законодавства, мінімальні пенсійні виплати отримують громадяни, зарплата яких була нижчою за середню, встановлену по країні. Ті, у кого виплати і, відповідно, відрахування були більшими — вищі суми.

При розрахунку розміру пенсії враховуються:

коефіцієнт страхового стажу (страховий стаж *1%);

коефіцієнт заробітної плати (співвідношення індивідуальної зарплати до середньої в країні).

Також на пенсійні виплати впливає і розмір мінімальної зарплати, що переглядається двічі на рік. Від цього показника, зокрема, залежать пенсії українців віком від 65 років, страховий стаж яких становить 35 років для чоловіків та 30 для жінок. Їхня мінімальна пенсія становить 40 відсотків від мінімальної зарплатні. Після того, як 1 грудня мінімальну зарплату підвищили до 6 500 гривень, мінімальну пенсію цій категорії непрацюючих пенсіонерів збільшили до 2600 гривень.

Фото з Pixabay

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter