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Податок на прибуток, акциз, військовий збір: з якої дати будуть діяти нові бюджетні рахунки на 2022 рік

15:16 16 грудня 2021
Податковий календар

До 15 січня Казначейство має відкрити нові бюджетні рахунки на 2022 рік для зарахування платежів до загального фонду державного бюджету. Зокрема зміняться рахунки для зарахування:

  • військового збору (ККДБ 11 011 000, 11 011 001);
  • податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності (КБКД 11 020 100);
  • акцизних податків, що зараховуються до державного бюджету (спирт, лікеро-горілчана продукція, пиво) (КБКД 14 020 100, 14 020 200, 14 020 400);
  • екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (КБКД 19 011 000);
  • частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету (КБКД 21 010 100);
  • штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (КБКД 21 080 900);
  • пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (КБКД 21 081 000);
  • коштів від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування (КБКД 31 010 100);
  • податку на додану вартість (КБКД 14 060 100) — у частині сплати пені та грошових зобов’язань, визначених контролюючим органом.

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У відомстві зазначають, що нові бюджетні рахунки може бути відкрито, а «старі» бюджетні рахунки — перевідкрито вже із 01.01.2022 року, і тоді зарахування податків на нові бюджетні рахунки розпочнеться із 4 січня. Про це свідчить регламент казначейських платежів в новорічний період.

Нагадаємо, що з 2022 року на власників бізнесу чекають нові правила роботи. Зокрема, мова йде про бізнеси, що мають частку в КІКах (контрольованих іноземних компаніях) — їм доведеться сплатити податок з прибутку таких компаній.

Фото Pixabay

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