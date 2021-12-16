Податок на прибуток, акциз, військовий збір: з якої дати будуть діяти нові бюджетні рахунки на 2022 рік

До 15 січня Казначейство має відкрити нові бюджетні рахунки на 2022 рік для зарахування платежів до загального фонду державного бюджету. Зокрема зміняться рахунки для зарахування:

військового збору (ККДБ 11 011 000, 11 011 001);

податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності (КБКД 11 020 100);

акцизних податків, що зараховуються до державного бюджету (спирт, лікеро-горілчана продукція, пиво) (КБКД 14 020 100, 14 020 200, 14 020 400);

екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (КБКД 19 011 000);

частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету (КБКД 21 010 100);

штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (КБКД 21 080 900);

пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (КБКД 21 081 000);

коштів від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування (КБКД 31 010 100);

податку на додану вартість (КБКД 14 060 100) — у частині сплати пені та грошових зобов’язань, визначених контролюючим органом.

У відомстві зазначають, що нові бюджетні рахунки може бути відкрито, а «старі» бюджетні рахунки — перевідкрито вже із 01.01.2022 року, і тоді зарахування податків на нові бюджетні рахунки розпочнеться із 4 січня. Про це свідчить регламент казначейських платежів в новорічний період.

Нагадаємо, що з 2022 року на власників бізнесу чекають нові правила роботи. Зокрема, мова йде про бізнеси, що мають частку в КІКах (контрольованих іноземних компаніях) — їм доведеться сплатити податок з прибутку таких компаній.

Фото Pixabay

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