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Тисяча для вакцинованих: коли на неї чекати

18:17 16 грудня 2021
Тисяча для вакцинованих: коли на неї чекати

Незважаючи на попередні наміри уряду почати виплати віртуальної тисячі гривень вакцинованим особам з 19 грудня, реально це почне відбуватися 20−21 грудня. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в коментарі ВВС News Україна.

За його словами, це пов'язано з бюрократичними моментами.

До того ж в Мінцифри відзначають, що попереджають користувачів застосунку «Дія» про те, що кошти можуть прийти на віртуальні картки лише через 10 днів після того, як людина залишить заявку.

Втім, це може статися й раніше, відзначив міністр.

Нагадаємо, що станом на 16 грудня участь у програмі підтвердили ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа Банк, Ощадбанк, Монобанк і А-Банк.

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