Пасажирам частково компенсують вартість квитків на потяг: у якому разі це можливо

В «Укрзалізниці», яка раніше повідомила про запуск нового регіонального потягу «Слобожанський експрес», розповіли, як пасажири можуть заощадити 10 відсотків при купівлі залізничного квитка.

У компанії зазначили, що 10 відсотків вартості квитка пасажирам повернуть, якщо вони здійснять покупку через чат-бот.

Акція, що стартувала 15 грудня 2021 року, триватиме до 15 січня 2022 року. Взяти в ній участь зможуть пасажири, які придбають квитки на потяги далекого сполучення та швидкісні поїзди через офіційний чат-бот.

«Важлива умова: сплатити покупку потрібно гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токену у чат-боті. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на карту, з якої було здійснено оплату, протягом 10 банківських днів», — йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що через чат-бот можна не тільки купувати квитки без додаткових комісій, але й отримувати корисну інформацію — розклад станції, колію, на яку прибуває потяг, повідомлення про знижки та акційні пропозиції.

Раніше в «УЗ» повідомили про призначення додаткових поїздів, які курсуватимуть під час новорічних та різдвяних свят.

Фото зі сторінки «УЗ» у соціальних мережах

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