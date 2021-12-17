Банки мають намір запровадити плату за обслуговування карток для виплат: у чому причина

В 2021 Антимонопольний комітет, реагуючи на скарги роздрібних торговців, зобов'язав банки знижувати комісійні при безготівковому розрахунку в торгових мережах. Однак це рішення лише на перший погляд виглядає перемогою споживачів банківських послуг, зазначає biz.today.ua.

Адже для покриття втрат банки замислюються про запровадження плати за обслуговування банківських карток, і це може статися вже влітку наступного року.

«Поки що ці продукти не будуть платними, але ми розуміємо, що, напевно, влітку наступного року, за наступної хвилі зниження інтерчейнджу (міжбанківської комісії. — Авт.), будемо для себе приймати рішення, чи вводити за дебетовими картками певну фіксовану плату за обслуговування — щомісячну чи щорічну», — заявив заступник правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.

У свою чергу заступник голови НБУ Олексій Шабан пояснив, чому постраждають саме дебетові, а не кредитні картки. Адже на кредитних картках для банків вже є заробіток за відсотками і штрафах за прострочення платежів.

Нагадаємо, у Раді розробляють законопроект, який прив'яже SIM-картки до паспортів їхніх власників. Автори ініціативи вважають, що це дозволить захиститися від шахраїв, які перевипускають чужі SIM-картки задля отримання доступу до банківських програм.

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