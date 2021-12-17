У ЗМІ назвали мільярдний штраф «Сінево» закономірним результатом «реформ» Гетманцева

Донарахування «Сінево» додаткових податкових зобов'язань на суму 1,1 млрд грн у компанії вважають незаконним. Як пише видання «Діло», це могло бути наслідком політики голови Комітету ВР з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева щодо податкових органів.

16 грудня «Сінево Україна» оприлюднила пресреліз, в якому звинуватила податкову службу у необґрунтованому донарахуванні 1,1 млрд грн податків у результаті планової виїзної перевірки, яка тривала з серпня 2021 року. Компанія нібито не надала для перевірки необхідні документи, що підтверджують її витрати. Як з'ясувалося надалі з пресрелізу з реакцією ДПС, у «Сінево» також скористалися своїм правом на заперечення проти результатів перевірки всередині структури податкових органів, яке розглянуть до 20 грудня.

«З погляду комунікацій, „Сінево“, безперечно, зіграли на випередження. Звернення до президента Зеленського, прем'єра Шмигаля, до Офісу бізнес-омбудсмена та до Посольства Швеції (компанія є частиною шведського холдингу „Медикавер“) — це скоріше „підстрахувальні“ заходи на випадок, якщо ДПС усередині структури не розгляне скаргу компанії на її користь», — пише «Діло».

У виданні не виключають, що ситуація, що склалася, могла стати наслідком впливу на фіскалів голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева.

«Віднедавна Данило Гетманцев чи не самостійно призначає керівників на ключові пости у митних органах, а також просуває своїх людей до керівництва ДПС у регіонах, — пише „Діло“. — При цьому в. о. голови ДПС Михайло Титарчук, який „взяв під особистий контроль“ справу „Сінево“, мабуть, взагалі від цих кадрових перестановок самоусунувся».

Сам Гетманцев у своєму телеграм-каналі вибачився за те, що відбувається, і попросив постраждалих надсилати документи на перевірку.

«Однак на ринку не припиняються чутки, що таким чином голова податкового комітету Ради намагається з'ясувати, хто з великих платників податків все ж таки не проти поділитися своїми грошима в ім'я «високих ідеалів революції», — йдеться у статті.

Видання нагадує, що тиск на «білий» бізнес, такий як «Сінево», відбувається на тлі нездатності митних органів подолати контрабанду навіть після ухвалених РНБО рішень щодо боротьби з найбільшими контрабандистами, а також через схеми «скруток» ПДВ, що продовжуються.

«Податкова залишається лідером за скаргами підприємців до Офісу бізнес-омбудсмена: з податкових питань туди приходять 65% скаржників, причому у третьому кварталі 2021 року кількість скарг на ДПС стрімко зросла. Водночас інвестиційна привабливість країни й без того летить у прірву: згідно з опитуванням Європейської бізнес-асоціації, майже 60% гендиректорів вважають клімат несприятливим, третина впевнена, що за останні пів року ситуація для підприємницької діяльності лише погіршилася», — йдеться у матеріалі.

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