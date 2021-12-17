Залишилось три дні: українцям нагадали, які податки вони мають сплатити до 21 грудня

Платникам податків та зборів нагадали, що 21 грудня закінчується термін прийому заявок від підприємців, які вирішили перейти на спрощенку з 2022 року, а 20 грудня — останній день сплати низки податків та подачі звітності.

Так, у ДПС зазначили, що до цього часу необхідно сплатити:

авансовий внесок з єдиного податку на грудень 2021 року платниками єдиного податку першої та другої груп (п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України);

ЄСВ роботодавцями за найманих працівників за листопад 2021 року, крім гірничих підприємств (абзац перший частини восьмої ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування») .

Також потрібно подати:

декларації акцизного податку за листопад 2021 року (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 223.2 ст. 223 Податкового кодексу України. Увага! Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом п’ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (п.п. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу);

податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад 2021 року у разі не подання податкової декларації на 2021 рік (п. 286.3 ст. 286 Податкового кодексу України);

податкові декларації з податку на додану вартість за листопад 2021 року (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України);

податкової декларації з рентної плати за листопад 2021 року з розрахунком:

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України).

Матеріал «Сплата ЄСВ для ФОП за четвертий квартал та за рік: терміни, суми та зміни у декларації» читайте на нашому сайті.

Фото з Pixabay

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