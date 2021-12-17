В Україні виросла середня пенсія: Шмигаль зробив важливе уточнення

В Україні за 2021 рік пенсії зростали 10 разів, а розмір середньої пенсії у грудні 2021 року досяг 3980 гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передає УНІАН.



Чиновник нагадав, що у грудні мінімальна пенсія для тих, хто має повний стаж, зросла до 2600 гривень.

Крім того, було підвищено мінімальну пенсію та проведено надбавки за наднормовий страховий стаж, підвищено призначені пенсії, проведено індексацію соцвиплат.

В Україні майже 11 млн пенсіонерів, більшість з них отримують маленьку пенсію, на яку важко прожити:

- менш як 2000 гривень -15,6% пенсіонерів — 1,7 мільйона осіб;

- від 2001 до 3000 гривень — 38,3% пенсіонерів — 4,19 мільйона осіб;

- від 3001 до 4000 гривень — 19,4% пенсіонерів — 2,13 мільйона осіб;

- від 4001 до 5000 гривень — 9,3% пенсіонерів — близько 1 мільйон осіб;

- від 5001 до 10 тисяч гривень — 13,5% пенсіонерів — 1,47 мільйона осіб;

- понад 10 тисяч гривень — 3,9% пенсіонерів — 433,5 тисячі осіб.

Мінсоцполітики вважає, що мінімальний прожитковий рівень потрібно підняти до 4 тисяч гривень та змінити методику його підрахунку.



Нагадаємо, у 2022 році влада обіцяє ще одну серію підвищень пенсій. До грудня наступного року середня пенсія зросте до 4533 гривень.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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