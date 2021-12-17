Цього тижня відомий стартапер та банкір Дмитро Дубілет на своїй сторінці в інстаграмі заявив про початок нового бізнес-проєкту Fintech Farm. За його словами, компанія займатиметься запуском цифрових банків у різних країнах світу (почали з Азербайджану та Нігерії). Дубілет стверджує, що Fintech Farm стане «мільярдним бізнесом», а його співробітники стануть «доларовими мільйонерами».

«У середовищі фінтех стартаперів вже всі звикли до гучних заяв та бізнесу „на хайпі“. Така стратегія дозволяє залучити венчурних та системних інвесторів у проєкт за необхідності та швидко розвивати проєкт», — пишуть «Подробности» та наводять у приклад дані статистики, згідно з якою до 90% стартапів у передпосівній стадії вмирають. Як зазначається у публікації, смертність стартапів після посівного раунду інвестицій становить 75%.

«Тому важливо чітко визначити клієнта, зробити зручний сервіс та забезпечити впізнаваність бренду. Успішність Дмитра Дубілета у фінтех галузі та стартапах можна оцінити за відкритими джерелами», — зазначається у публікації «Подробностей».

Як пише видання, коментуючи декларацію Дубілета, 2020 рік підприємець закінчив із доходом 4,5 млн грн та кредитом у 15 млн грн.

«За даними відкритих джерел, найбільший дохід у своїй кар'єрі ексвласник Monobank отримав у 2019 році — при виході з проєкту», — йдеться у публікації.

Так, згідно з декларацією Дубілета, у 2019 році він отримав 32,7 млн грн доходу, з яких 29,9 млн грн — за вихід із проєктів Monobank та «Айдок», і мав непогашений кредит 15 млн грн.

За інформацією «Подробностей», 2020-й Дубілет закінчив набагато скромніше, а проєкт Monobank був найуспішнішим у його кар'єрі.

Нагадаємо, за інформацією політолога Дмитра Марунича, після заяви Дмитра Дубілета про запуск міжнародного проєкту Leobank юристи Monobank нібито отримали завдання готуватися до судового процесу за фактом порушення авторських прав і зараз вирішується питання, хто буде відповідачем — Дмитро Дубілет та його фінтех компанія чи банк в Азербайджані.

Раніше у ЗМІ писали, що за першого ж погляду на додаток Leobank не залишається сумнівів у тому, що це близнюк «Монобанку».

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