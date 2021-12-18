В Україні зміняться основні соцстандарти: скільки доведеться платити ФОПам у 2022 році

Підприємцям, які працюють на спрощеній системі оподаткування, у 2022 році доведеться сплачувати великі суми податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ). Це пов'язано з підвищенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, нагадали у Мінфіні.

З початку 2022 року мінімальна зарплата становитиме 6500 грн. У жовтні вона зросте на 200 грн — до 6700 грн.

Прожитковий мінімум змінюватиметься у кілька етапів. Для працездатних осіб він становитиме:

з 1 січня по 30 червня — 2 481 грн;

з 1 липня по 30 листопада — 2 600 грн;

з 1 до 31 грудня — 2 684 грн.

Розмір мінімальної зарплати, встановлений на 1 січня, також впливає на граничні обсяги доходів, від яких залежить право підприємців застосовувати спрощену систему оподаткування.

Станом на 1 січня 2022 року річний ліміт доходу для ФОПів- спрощенців складе:

І група — 1 085 500 (167 розмірів мінімальної заробітної плати);

II група — 5 421 000 (834 розміру мінімальної заробітної плати);

III група — 7 585 500 (1167 розмірів мінімальної заробітної плати).

З 1 січня 2022 року набирає чинності закон про застосування касових апаратів (РРО) для другої-четвертої груп підприємців.

Виконання закону контролюватиме податкова та штрафуватиме за проведення розрахунків без РРО. За першу транзакцію без фіскалізації бізнесу доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від суми чека. За кожну наступну — 150%.

Зросте ставка єдиного податку, прив'язаного до прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Для І групи «спрощенців» розмір єдиного податку встановлює місцева влада, але не вище 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року.

Для ІІ групи розмір єдиного податку також встановлює місцева влада, але не вище 20% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.

Для ІІІ групи розмір єдиного податку розраховується у відсотках до доходу: 3% (плюс ПДВ) та 5% (якщо підприємець не зареєстрований платником ПДВ).

Податки за найнятих працівників

До жовтня 2022 року зарплата найманих працівників має становити щонайменше 6500 грн, з жовтня — 6700 грн.

З 1 січня розрахунок розміру податків за працівників виглядає так:

Ставка — 6 500 грн

Податок на доходи фізосіб (ПДФО) — 6500×18% = 1170 грн

Військовий збір (ВЗ) — 6500×1,5% = 97,5 грн

ЄСВ — 6500×22% = 1430 грн

Утримання: 1 267,5 грн (ПДФО + ВЗ)

Тобто на одного працівника: ставка 6500 грн (з них ПДФО (1170 грн) + ВЗ (97,5 грн) + ЄСВ 1−430 грн = 7930 грн

До виплати «на руки» працівнику: 5 232,5 грн/місяць, оскільки податкове навантаження розподіляється так:

ПДФО та ВЗ вираховуються безпосередньо з зарплати працівника, роботодавець вносить ЄСВ.

Розмір ЄСВ

Ставка єдиного соціального внеску встановлена ​​на рівні 22% від мінімальної заробітної плати. У 2022 році ЄСВ для платників єдиного податку становитиме:

з 1 січня 2022 року — 1 430 грн (6 500 грн х 22%);

з 1 жовтня 2022 року — 1 474 грн (6 700 грн х 22%).

За рік мінімальна сума відрахувань ЄСВ складе 17292 грн (1430 грн х 9 міс. + 1474 грн х 3 міс). Вона однакова для всіх груп спрощеної системи оподаткування.

За бажанням «спрощенці» можуть платити ЄСВ більше. Максимальний страховий внесок сплачується з суми, яка дорівнює 15 розмірам «мінімалки». Таким чином, база для нарахування максимального розміру страхового внеску наступного року дорівнюватиме: з 1 січня — 97 500 грн (6 500 грн х 15); з 1 жовтня — 100 500 грн (6 700 грн х 15).

Відповідно, максимальна сума страхового внеску за місяць становитиме:

з 1 січня — 21 450 грн (97 500×22%);

з 1 жовтня — 22 110 грн (100 500×22%).

Нагадаємо, податківці записали для підприємців ролик, у якому роз'яснили, що таке облік товарних запасів, у якій формі його вести при отриманні товару та як правильно заповнити форму ведення обліку товарних запасів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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