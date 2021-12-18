Підвищення виплат в Україні: хто з пенсіонерів отримуватиме з січня 14,6 тис гривень щомісяця

У 2022 році пенсіонери-чорнобильці будуть отримувати підвищені пенсійні виплати, нагадали у Мінсоцполітики.

З 1 січня 2022 року пенсія ліквідаторів аварії на ЧАЕС буде не меншою:

- для І групи інвалідності — 14 600 грн;

- для ІІ групи інвалідності — 9500 грн;

- для ІІІ група інвалідності — 7000 грн.

Крім того, щорічну допомогу на оздоровлення «чорнобильцям» збільшать більш ніж утричі.

На 20% збільшиться компенсація на харчування, яка не збільшувалася з 2015 року.

У бюджеті передбачено 269 мільйонів гривень на санаторно-курортне лікування для ліквідаторів.

Уряд планує підвищити пенсії сім'ям загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Законопроєкт уже перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Раніше у Пенсійному фонді пояснили, на які виплати можуть розраховувати 80-річні «чорнобильці» та члени їхніх сімей.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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