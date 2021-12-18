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Деякі кияни переплачують за опалення: у «Київтеплоенерго» назвали причину

15:50 18 грудня 2021
Деякі кияни переплачують за опалення: у «Київтеплоенерго» назвали причину

Середня вартість теплоенергії у столиці України, де за приладами обліку обладнано як 80% житла, у листопаді становила 22,6 гривень за кв. м, проте на киян, які не мають індивідуальних лічильників, і при цьому проживають у будинку, де цими приладами обладнано 80−90% квартир, розподіляється вартість фактично спожитого будинком обсягу теплової енергії, виходячи із площі квартири.

У «Київтеплоенерго» пояснили, що так відбувається через недосконалість чинної методики, тому ініціюють внесення до неї змін

«Запропонували встановити верхню межу нарахувань для будинків, де понад 70% квартир обладнано індивідуальними приладами обліку», — пояснив журналістам UBR директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Однак поки що такі зміни не внесені, переплати уникнути не вдасться, хіба що встановити в квартирі прилад обліку реально спожитої теплоенергії (додатково за правилами оплачується і опалення місць загального користування).

Нагадаємо, що починаючи з грудня 2021 року, у платіжках за комуналку вперше з'явилися нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. І якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла та гарячої води мешканці платили у вигляді внесків, то тепер це включено до плати за абонентське обслуговування.

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