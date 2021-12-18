Індексація ставок податків, ПДВ та рентна плата: Зеленський підписав «ресурсний» закон

Президент Володимир Зеленський підписав скандальний «ресурсний» закон про збільшення податкових надходжень до бюджету, ухвалений Радою 30 листопада.

В Офісі президента нагадали, що документ передбачає індексацію ставок деяких податків, зміну підходів до оподаткування ПДВ та акцизним податком тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет і пива.

Також законом підвищено окремі ставки екологічного податку, запровадження мінімального податкового зобов'язання як податку з потенційно можливого мінімального доходу із земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком, зокрема, ділянок членів дачних та садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або лінії розмежування на період проведення Операції об'єднаних сил.

Крім того, передбачено встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення негативного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років.

Проте найрезонанснішою нормою, яку вдалося відстояти вже під час голосування документа у другому читанні, стала зміна механізму нарахування рентної плати на залізну руду (що дуже не подобається власнику головних залізорудних активів в Україні Рінату Ахметову). Мінфін вперше запропонував, щоб базою нарахування ренти замість собівартості була вартість руди на світовому ринку, а ставки ренти прогресивно диференціювалися (чим вища ціна — тим вища ставка ренти).

Нагадаємо, на підсумковій прес-конференції 26 листопада президент Зеленський повідомив про отримані від СБУ відомості про підготовку в Україні державної переговори, заявивши, що до цього нібито був готовий «включитися» й олігарх Ахметов. Президент також сказав, що на державний переворот планують витратити один мільярд доларів.

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