Вийти на пенсію за віком із 1 січня зможуть не всі 60-річні: що важливо знати

З 2022 року знову зміняться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Це встановлено законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Міністерство соціальної політики нагадує, що пенсія за віком буде призначена лише тим, хто відпрацював необхідну кількість років зі сплатою внесків до Пенсійного фонду.

У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має не менше ніж 29 років стажу;

вийти на пенсію зможуть ті, хто має не менше ніж стажу; У 63 роки — від 19 до 29 років стажу;

— від стажу; У 65 років — від 15 до 19 років стажу.

Під час розрахунків береться до уваги стаж на дату досягнення відповідного віку, а не на дату звернення за пенсією.

За відсутності навіть 15 років стажу пенсію за віком можуть призначити, якщо докупити потрібну кількість років. Придбати стаж коштуватиме у 2022 році 1430 грн за кожен місяць або 2680 грн, якщо докуповується стаж за минулі періоди.

Нагадаємо, перевірити свій страховий стаж на пенсію можна онлайн на сайті Пенсійного фонду. Там же можна виправити неточності та доповнити інформацію, якщо якийсь із періодів трудової біографії не потрапив до бази.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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