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20% ПДВ: з 1 січня реклама у Facebook та Google подорожчає для українців

10:15 19 грудня 2021
Google

З 1 січня 2022 року компанії Google та Meta (Facebook) будуть стягувати податок на додану вартість із рекламодавців, зареєстрованих в Україні.

«Якщо ваш обліковий запис обслуговує компанія Google Ireland, ви здійснюєте оплату кредитною карткою та маєте податковий статус „Фізична особа“ або „Приватний підприємець“ і при цьому не зареєстровані як платник ПДВ, то з 1 січня 2022 року компанія Google стягуватиме з вас ПДВ у розмірі 20%. Ця зміна не вплине на клієнтів зі статусом „Юридична особа“. Клієнти, яких стосується ця зміна, зможуть додати або оновити свій податковий статус в обліковому записі Google Ads один раз», — йдеться у повідомленні компанії Google.

В компанії зазначили, що не надають консультацій із питань ПДВ і порадили звертатись до податкового консультанта чи інспектора.

Подібні нововведення запроваджує і компанія Facebook, пише AIN.

«Відповідно до нового правила ПДВ в Україні, з 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний за законом стягувати ПДВ з усіх продажів реклами всім рекламодавцям в Україні», — повідомляє Meta.

Так, з початку січня 2022 року реклама у Facebook в Україні оподатковується ПДВ за ставкою 20%. Це стосується тих рекламодавців, у яких країна бізнес- або персональної адреси встановлена як «Україна», і хто не підтвердив, що є зареєстрованою юридичною особою або приватним підприємцем, і самі додали номер платника ПДВ до свого рекламного облікового запису Facebook.

ПДВ додаватиметься до рахунків автоматично за ставкою 20%. Але його використовують не до загального бюджету, який компанія чи користувач призначили на рекламу, а до чеку, яким вони оплачують рекламу. Facebook також наголошує, що не може надавати податкові консультації та радить звертатися до юристів або податкових органів з питань ухилення від сплати податків.

Така політика компаній призведе до того, що з 1 січня 2022 року всі платні сервіси Google та Facebook, у тому числі YouTube Premium і Drive, а також програми та ігри з Play Маркет, коштуватимуть українцям на 20 відсотків дорожче.

Як писали «ФАКТИ», у червні Верховна Рада України затвердила закон про так званий «податок на Google». Його підтримали 283 нардепа. Згідно з цим документом, міжнародні компанії, що діють в інформаційному просторі України і заробляють на мережевий рекламі, платитимуть податки, зокрема ПДВ, в Україні.

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