Податок на нерухомість за новими правилами: хто зможе заплатити менше під час продажу квартири

З 2022 року в Україні змінюється порядок оподаткування. Це стосується і угод із продажу нерухомості. Так, якщо громадянин продає житлову нерухомість (будинок чи квартиру), яка перебувала у його власності менше трьох років, то йому необхідно буде сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. Про це заявила «ФАКТАМ» радник ЮФ «Антика» Олександра Федоренко.

За її словами, якщо такий продаж вже не перший у звітному році, то ставка податку дорівнюватиме 18%.

«У цьому випадку для визначення податкових наслідків матиме значення, яка саме нерухомість була відчужена. Так, якщо йдеться про продаж другого об'єкта житлової нерухомості за рік, якщо продавець був його власником три роки і більше, то ставка оподаткування становитиме 5%. У тому випадку, якщо відбувається другий і подальший продаж іншої нерухомості (нежитлової нерухомості або житла, що перебував у власності продавця менше трьох років) або третій або подальший продаж житла, що перебував у власності продавця понад три роки, ставка податку дорівнюватиме 18%» — розповіла Федоренко.

Докладніше про те, які податки потрібно сплачувати під час продажу квартири, читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Хто при продажу квартири заплатить утричі більше податків: роз'яснення юристів.

Фото с Pixabay

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