«Олів'є», ікра та шампанське: в Україні подорожчав новорічний стіл

В Україні продовжують зростати ціни на продукти. Так, в середньому по Україні вартість новорічного столу 2022 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2021 на 8,1% і складе 1844,74 грн. Про це поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, салат «Олів'є» (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 198,54 грн. Це на 24,6% більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса — 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43% в залежності від виробника), 0,5 кг зеленого горошку — 35,00 грн (на 8%), 6 яєць — 19,80 грн (на 37%), 200 г солоних огірків — 17,22 грн (на 4%) та 180 г майонезу — 13,50 грн (на 8% в залежності від марки).

Ще у 13,02 грн обійдуться 2 морквини (380 г), 5 картоплин (840 г) та 2 цибулини (230 г). Якщо станом на кінець 2021 року порівняно з минулим роком ціна на моркву і картоплю зменшилася на 5,6% і 10% відповідно, то на цибулю зросла на 39%.

На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів) — 121,57 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця — 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 13,50 грн, 1 морквина (190 г) — 1,71 грн, 1 буряк (250 г) — 2,27 грн, 1 цибулина (170 г) — 1,66 грн, 2 картоплини (280 г) — 2,43 грн.

На 10−26% зросли витрати на м’ясні продукти. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 98,50 грн (+10,1% проти цін 2020 року), підчеревини копченої — 110 грн (+10%), биток зі свинини свіжий — 115 грн (+4,5%). М’ясо птиці (тушки) станом на кінець 2021 року залишається найдешевшим поміж видів м’яса, тоді як куряче філе майже зрівнялося з ціною свинини. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 120 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) — 75 грн і пачка масла вершкового (200 г) — 50 грн. Молочні продукти цього року подорожчали на 14−30%.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 185,38 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 17,38 грн, гриби (1 кг) — 55 грн, перець солодкий (0,5 кг) — 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) — 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) — 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 26 грн, 1 лимон (200 г) — 9,80 грн. Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн. Шоколадні цукерки — 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 109 грн. У півтора рази більше — 180 грн — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо» 5-річної витримки. Безалкогольні напої обійдуться у 81,00 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 40,00 грн, за воду «Моршинська» (1,5 л) — 13,00 грн, за солодку воду «Живчик» (2 л) — 28 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 260 грн, а 200 г червоної риби — у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2324,74 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 2123,59 грн, що на 10,8% більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці у 2673,59 грн.

У передноворічний час «ФАКТИ» публікують рецепти страв, які є популярними на новорічному столі. Так, зокрема, на Новий рік можна приготувати торт «Медовик» з карамеллю та шоколадом, «Наполеон» з малиною або десерт «Три горішки для Попелюшки».

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