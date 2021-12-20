Коли, кому і на скільки підвищать пенсії у 2022 році: графік

2022 року заплановано кілька етапів підвищення пенсійних виплат — у Мінсоцполітики стверджували, що їх буде 12.

Так, наступний рік розпочнеться із збільшення пенсій, зокрема, ліквідаторам аварії на ЧАЕС з інвалідністю, а також мінімального рівня пенсії членам сімей загиблих учасників АТО/ОГС — це заплановано на 1 січня.

У березні очікується щорічна індексація пенсійних виплат та компенсаційних доплат усім категоріям пенсіонерів;

На квітень заплановано перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам;

З 1 липня в Україні очікується перше збільшення прожиткового мінімуму та прив'язаних до нього виплат — мінімальної та максимальної пенсій.

На жовтень заплановано доплату до пенсії особам віком 70−75 років у розмірі до 300 гривень щомісяця. За наявності 30 років стажу для жінок та 35 років для чоловіків мінімальна пенсія цієї вікової категорії з жовтня становитиме 3000 гривень.

Ще один етап підвищення виплат запланований на грудень, коли вдруге за рік збільшуватимуть прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, а також прив'язані до нього виплати — мінімальну та максимальну пенсії.

Нагадаємо, що з 2022 року в Україні посилюються правила виходу на пенсію за віком у 60 років, 63 роки та у 65 років. Страховий стаж повинен становити, відповідно, не менше 29 років, від 19 до 29 років та від 15 до 19 років.

Фото з Pixabay

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