Заблокують картку назавжди і гроші не повернуть: у якому разі банк може так вчинити з клієнтом

В Україні, де з 1 вересня стартувала податкова амністія, яка триватиме рік, банки можуть блокувати на рахунку кошти без права їхнього повернення.

Як пише gsminfo.com.ua, про це заявила консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

За її словами, банк, який не повідомив у відповідні органи про підозрілі угоди, сам потрапить під серйозні санкції. Тож фінансові установи «моніторять» вкладників серйозніше, ніж податкова.

Так, якщо підозри з'являються у ДПС, то людина може сплатити податок із «підозрілої» суми. Водночас із банками, як стверджує експертка, все набагато серйозніше — у разі блокування облікового запису необхідно надати документи про походження коштів.

Олександра Томашевська додала, що першим кроком до легалізації коштів є податкова амністія. Вона підштовхне багатьох громадян вивести кошти з тіні, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Незважаючи на те, що податкова амністія триває вже четвертий місяць, не дуже багато осіб нею скористалися. Національний банк України звинуватив українські банки у зриві амністії — людям відмовляють у відкритті рахунків та у внесенні на них готівки, хоча, як запевняє регулятор, він створив для цього всі умови.

Фото з Pixabay

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