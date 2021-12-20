Чи позбавлять субсидії, якщо дохід сім'ї непередбачено зріс, і чи попросять повернути гроші

Субсидії на оплату послуг ЖКГ (в опалювальний сезон, згідно з даними Кабміну, середні виплати становлять близько двох тисяч) людину не позбавлять, навіть якщо у неї зросте дохід.

«Якщо людині призначили субсидію на певний сезон, то протягом цього періоду автоматично через зростання доходів субсидії не позбавлять», — заявила ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністерка соціальної політики Марина Лазебна, проте додала, що зростання доходів вплине на призначення цієї допомоги від держави наступного сезону.

За її словами, субсидія розраховується двічі на рік: на неопалювальний та опалювальний сезони.

Для розрахунку розміру субсидії враховуються доходи:

за III та IV квартали попереднього року — коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону (травень);

за І та ІІ квартали поточного року — коли субсидія призначається з початку опалювального сезону (жовтень);

за два найближчі квартали до дати звернення, за якими є інформація про доходи від податкової служби — коли субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону. Наприклад, якщо людина звернулася за субсидією у грудні, то враховуватимуться її доходи за ІІ та ІІІ квартали поточного року.

А субсидія на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи із розміру доходу за попередній календарний рік.

«Якщо субсидію призначили на певний сезон, то автоматичний перерахунок її розміру здійснюється лише за зміни тарифів на житлово-комунальні послуги», — зазначила вона.

За словами міністерки, інші перерахунки можуть здійснюватися внаслідок звернення людини у таких випадках:

пенсіонерам, які працювали, але залишили роботу і тепер доходи у них менші, ніж ті, що враховувалися для розрахунку субсидії;

особам, що підтверджують зміну розмірів доходу, врахованого під час призначення субсидії.

«Якщо людина отримувала субсидію неправомірно, приховала інформацію про свій дохід, то орган, який призначав допомогу, справді може надіслати листа з вимогою повернути надмірно отримані кошти. Їх необхідно повернути на небюджетні рахунки структурних підрозділів із соціального захисту населення, відкриті в Державному казначействі», — зазначила міністерка та додала: «Якщо людина відмовляється добровільно повернути суму зайво отриманої субсидії, то орган, який призначив субсидію, може звернутися до суду з позовом щодо стягнення таких коштів».

Повний текст матеріалу «Як дізнатися, чи призначено субсидію та самостійно перевірити її розмір: пояснює міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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