Чи можуть розраховувати на субсидію щасливі власники «будиночка у селі»: що кажуть у Мінсоцполітики

У Міністерстві соціального захисту, яке зазначило, що заяви від претендентів на отримання субсидії приймаються протягом усього року, пояснили, чи надається державна допомога громадянам, які мають другу нерухомість у селі або земельний пай.

«Загальний принцип — якщо людина має значні доходи, то вона має самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Якщо немає доходів — їй допомагає суспільство, тобто інші платники податків. Тому ми регулярно аналізуємо практику та вносимо зміни до порядку призначення житлових субсидій у такий спосіб, щоб він не був формальним, а враховував більшість індивідуальних життєвих ситуацій, у яких люди потребують допомоги», — розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністерка соціальної політики Марина Лазебна та додала, що з будинком у селі та земельним паєм — той самий принцип.

«Якщо це десятий будиночок у людини, вона не може претендувати на субсидію. А якщо людина живе у квартирі в місті, нещодавно отримала будинок у спадок, не здає його в оренду і має низькі доходи, то, безумовно, вона може отримати субсидію», — пояснила міністерка.

Втім, є випадки, коли держдопомога на оплату послуг ЖКГ власнику «будиночка на селі» не надається. У ній відмовлять, якщо людина придбала пай чи нерухомість за містом протягом року перед зверненням за субсидією та якщо витратила на це понад 50 тисяч гривень.

За словами Марини Лазебної, це вважається дорогою покупкою — якщо людина має на неї гроші, то інші платники податків не повинні оплачувати за неї комунальні послуги.

«Якщо людина раніше мала великі доходи, придбала будинок у селі або земельний пай кілька років тому, а зараз у нього життєві обставини змінилися і доходи тепер низькі, то вона може отримати субсидію. Також слід розуміти, що дохід від знаходження земельного паю або будинку в оренді враховується у сукупний середньомісячний дохід при розрахунку розміру житлової субсидії», — додала міністерка.

Повний текст матеріалу «Як дізнатися, чи призначено субсидію та самостійно перевірити її розмір: пояснює міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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