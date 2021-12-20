2022 року деякі українці зможуть отримати по 95 тисяч гривень: кого це торкнеться

2022 року в Україні працюватиме проект, покликаний допомогти безробітним відкрити власний бізнес. Майбутній підприємець зможе отримати до 95 тисяч гривень «стартових» на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Пілотний проект «Рука допомоги» за підтримки Світового банку стартував ще 2017 року. Скористатися допомогою змогли майже шість тисяч українців у шести областях. 73% учасників проекту були безробітними, 27% - переселенцями. Найбільш поширеними новими бізнесами стали сільське господарство, роздрібна торгівля, індивідуальні послуги та діяльність із забезпечення стравами та напоями.

Проект вирішено продовжити та розширити. «Сім'ї, які потрапили у складні життєві обставини, зможуть отримати допомогу до 95 тисяч гривень на розвиток власної справи, закупівлю необхідного обладнання та матеріалів», — кажуть у Мінсоцполітики.

Державна допомога на старт власного бізнесу надається без відсотків, але одержані кошти потрібно повернути протягом трьох років. При цьому із суми до повернення віднімаються податки, збори та ЄСВ, виплачені підприємцем за трирічний період.

Нагадаємо, щоб брати участь у проекті, необхідно бути зареєстрованим безробітним, підтвердити низькі доходи сім'ї, відсутність судимостей та інших проблем із законом, скласти бізнес-план майбутнього підприємства. Заявки приймають центри зайнятості за місцем проживання.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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