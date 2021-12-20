В Україні готують скасування військового збору: скільки ще діятиме податок

У Верховну Раду внесено проект закону про скасування військового збору. Якщо депутати проголосують «за», збір скасують з 31 грудня 2022 року. Про це йдеться у проекті № 6437.

Наразі військовим збором оподатковуються доходи фізичних осіб на території України. Збір був запроваджений у 2014 році, становить 1,5% від нарахованої заробітної плати та має спрямовуватися на потреби Збройних Сил України. У законі прописано, що збір залишиться чинним, поки Верховна Рада не оголосить про завершення реформи ЗСУ.

«Введення цього податку було тимчасовим, але через відсутність чітко визначеної кінцевої дати його запровадження фактично призвело до встановлення реальної податкової ставки з доходів громадян у розмірі 19,5% (ПДФО 18% плюс військовий збір 1,5%)», — обурюються автори нового законопроекту.

Законопроект № 6437 обіцяє бути складним у прийнятті, оскільки автори замахнулися не лише на скасування військового збору, а й на анулювання рішення про обов'язкові касові апарати, перегляд умов для низки груп ФОПів, нестягнення ПДВ з малозабезпечених. Тому до другого читання положення закону можуть суттєво змінитися.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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