27.13 / 27.34 30.47 / 30.83
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У Раді хочуть видавати «економічний паспорт» не лише дітям, народженим після 2018 року

12:41 20 грудня 2021
Дитина та доросла людина

«Економічний паспорт» українця, який планують видавати дітям, які народилися з 2019 року, згодом можуть оформляти і на пенсіонерів, зокрема людей віком 70+.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. «Звичайно, є за що цю ініціативу критикувати. Наприклад, за те, що вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів» , — сказав він і додав, що у людей похилого віку «взагалі немає можливості додаткових заробітків і їм треба отримувати безумовний базовий дохід».

При цьому він заявляє, що «економічні паспорти» надалі не скасовуватимуть, оскільки це буде «політичне самогубство — забрати гроші у дітей».

«Навіть якщо буде криза економічна. Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти та сказати: „Я у вас забираю ці гроші чи переполовинюю“. Неможливо таке буде зробити», — вважає Арахамія.

Нагадаємо, що проект закону про «економічний паспорт» передбачає відрахування з 2023 року 35% ренти на видобуток корисних копалин та 47,5% ренти на видобуток нафти та газу в рахунок накопичень. Також передбачено щорічне підвищення частки відрахувань з ренти на видобуток корисних копалин до 70% у 2030 році, а частки відрахувань з ренти на видобуток нафти та газу — до 95% у 2033 році.

Кошти планують акумулювати у Фонді майбутніх поколінь, їх можна буде витратити лише після того, як власнику виповниться 18 років.

Фото з Pixabay

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

Сєдокова

Голий сніданок: іменинниця Седокова вийшла до ранкового столу повністю оголеною

Злата і Максим

«Зателефонувала йому перша»: Злата Огнєвич відверто розповідала про стосунки з Максом Тарапатою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.