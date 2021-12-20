У Раді хочуть видавати «економічний паспорт» не лише дітям, народженим після 2018 року

«Економічний паспорт» українця, який планують видавати дітям, які народилися з 2019 року, згодом можуть оформляти і на пенсіонерів, зокрема людей віком 70+.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. «Звичайно, є за що цю ініціативу критикувати. Наприклад, за те, що вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів» , — сказав він і додав, що у людей похилого віку «взагалі немає можливості додаткових заробітків і їм треба отримувати безумовний базовий дохід».

При цьому він заявляє, що «економічні паспорти» надалі не скасовуватимуть, оскільки це буде «політичне самогубство — забрати гроші у дітей».

«Навіть якщо буде криза економічна. Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти та сказати: „Я у вас забираю ці гроші чи переполовинюю“. Неможливо таке буде зробити», — вважає Арахамія.

Нагадаємо, що проект закону про «економічний паспорт» передбачає відрахування з 2023 року 35% ренти на видобуток корисних копалин та 47,5% ренти на видобуток нафти та газу в рахунок накопичень. Також передбачено щорічне підвищення частки відрахувань з ренти на видобуток корисних копалин до 70% у 2030 році, а частки відрахувань з ренти на видобуток нафти та газу — до 95% у 2033 році.

Кошти планують акумулювати у Фонді майбутніх поколінь, їх можна буде витратити лише після того, як власнику виповниться 18 років.

Фото з Pixabay

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