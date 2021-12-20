Вже з 2022 року українці почнуть платити нові податки: до чого готуватись

Президент України Володимир Зеленський таки підписав скандальний закон № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Так званий «ресурсний» закон передбачає збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до держбюджету. Причому багато змін у податковому законодавстві стосуються не великих корпорацій, а малого бізнесу, фермерів і навіть пересічних громадян. Варто нагадати деякі норми закону, які безпосередньо торкнуться українців. Тим більше, що вони почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року.

«Для громадян, які мають паї та не здають їх в оренду, земельний податок збільшиться у 10−20 разів»

«Для власників земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, ухвалений закон запроваджує мінімальне податкове зобов'язання, — повідомив «ФАКТАМ» незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. — Присадибні ділянки, ділянки у дачних та садових кооперативах під новий податок не підпадають. Але ділянки, розташовані поза населеними пунктами, зокрема й городи, підпадають під оподаткування.

Мінімальне податкове зобов'язання — це той мінімум, який мають сплачувати селяни. Якщо сукупний розмір сплачених ними податків перевищує мінімальне податкове зобов'язання, новий податок не сплачується. Якщо податки менші від мінімального зобов'язання, то сплачується різниця. Тобто ті фермери, які офіційно ведуть своє господарство, вирощують продукцію на продаж та сплачують відповідні податки, не підпадають під сплату мінімального податкового зобов'язання. Постраждають ті, хто вирощує продукцію для власного споживання або не платить податки від своєї діяльності.

Новий податок вперше буде нараховано у 2023 році за 2022 рік. Перші два роки діятиме пільговий період, протягом якого податок становитиме 4% від оцінної вартості землі, а потім він підвищиться до 5%. Виходячи з нинішньої оцінки вартості землі, протягом пільгового періоду селяни щороку платитимуть приблизно 1200 грн з гектара, а згодом — близько 1500 грн з гектара. Щоправда, закон також скасував мораторій на індексацію грошової оцінки землі, що може призвести до підвищення її вартості та, відповідно, збільшення розміру мінімального податкового зобов'язання", — зазначив Олександр Хмелевський.

Проте, виявляється, багато власників землі, що знаходиться в межах села чи міста, теж тепер сплачуватимуть податок. Відповідно до закону, якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту та її розмір становить 50 соток (0,5 гектара), власник також зобов'язаний сплатити податок, але у фіксованому розмірі.

Крім того, якщо раніше від сплати податку на доходи фізичних осіб звільнялися власники ділянок менше ніж 2 га, то тепер розмір ділянки не має значення, а на пільги можуть розраховувати особи з доходом менше ніж 12 мінімальних зарплат, тобто з 2022 року — 78 тисяч гривень. Цікаво, що ці податки не стосуватимуться великих агрохолдингів, оскільки вони переважно не володіють землею. Нові податки поширюються виключно на невеликих фермерів і селян, які мають землю, причому податкове навантаження зросте у кілька разів.

«Загалом для громадян, які мають паї та не здають їх в оренду, це означає збільшення земельного податку в 10−20 разів, — повідомив „ФАКТАМ“ керівник державного підприємства „Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою“, експерт із земельних питань Ярослав Ярославський. — Щодо фермерів, то цей закон „зачепить“ їх двічі. Окрім мінімального податкового зобов'язання, на них чекає оподаткування з продажу врожаю. Розмір податку не залежатиме від розміру ділянки, але залежатиме від обсягу доходу. Тому під час продажу продукції на суму від 12 мінімальних зарплат на рік потрібно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. І тут є певні ризики. Для категорії дрібних фермерів, які самостійно обробляють землю та віддають продукцію на продаж, сума податку може стати непосильною та призвести до збиткової діяльності», — вважає експерт.

«Що більше угод про нерухоме майно буде укладено фізичною особою за рік, то більше податків буде сплачено»

Але це ще не все. Після набрання чинності законом змінюється порядок оподаткування угод з продажу нерухомості. Хоча ці нововведення торкнуться не всіх угод із продажу будинків та квартир.

«Вже з січня 2022 року змінюється порядок стягнення податку на доходи фізичної особи від операцій з продажу деяких об'єктів нерухомості, — повідомила радниця ЮФ «Антика» Олександра Федоренко. — Дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року другого об'єкта житлової нерухомості, першого за рік об'єкта нежитлової нерухомості або житлової нерухомості, якою продавець володів менш як три роки, а також третього та кожного наступного об'єкта нерухомості, успадкованого продавцем (незалежно від терміну володіння), оподатковується за ставкою 5%. Раніше така ставка застосовувалася до операцій з продажу нерухомого майна незалежно від їхньої кількості та виду (як житлової, так і нежитлової нерухомості) і це була максимальна ставка. Тепер, якщо йдеться про продаж за рік третього та наступних об'єктів житлової нерухомості, а також другого та наступних за рік об'єктів нежитлової нерухомості або житлової нерухомості, якою продавець володів менш ніж три роки, то отриманий дохід підлягає оподаткуванню за ставкою 18%.

Іншими словами, що більше угод про нерухоме майно буде укладено фізичною особою за рік, то більше податків буде сплачено.

Законодавець передбачив можливість знизити доходи, отримані в результаті продажу такого об'єкта нерухомості, на витрати на придбання об'єкта нерухомості, розташованого на території України. Саме позитивна різниця буде об'єктом оподаткування цим видом податку. Проте такий підхід застосовуватиметься лише у випадку, коли йдеться про оподаткування угод із нерухомим майном за ставкою 18%. Такі витрати мають бути підтверджені документально. До витрат на придбання нерухомості, крім безпосередньо видатків, понесених на їх придбання чи будівництво, також належить вартість об'єкта нерухомості, задекларованого у порядку добровільного декларування, так званої податкової амністії", — зазначила Олександра Федоренко.

Варто сказати, що податкова амністія, яка стартувала з 1 вересня 2021 року, просувається зовсім не так добре, як розраховувала влада. Національний банк України звинуватив українські банки у тому, що ті зривають податкову амністію. У НБУ заявили, що людям відмовляють у відкритті рахунків та у внесенні на них готівки, хоча, як запевняє регулятор, він створив для цього всі умови.

Фото https://ua.depositphotos.com/

628

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter