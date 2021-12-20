До кінця опалювального сезону тепло та вода подорожчають, попри заяви влади: скільки доведеться платити українцям

Тарифи на комунальні послуги для населення, попри заяви влади, зростатимуть уже з січня 2022 року.



З 1 січня, на думку експертів, ціни на всі комунальні послуги можуть зрости на 6%. Це пов'язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 грудня цього року, пишуть «Вести».

До кінця опалювального сезону ціни на опалення піднімуться приблизно на 16%. Це також пов'язано з подорожчанням ресурсів у всьому світі.



Приблизно на 28% можуть зрости ціни на воду. Про це вже заявляли водоканали, які мають платити за світло за тарифами для бізнесу — 5,9 грн.

Хочуть з січня також підняти плату за транспортування газу, але поки що питання перебуває на розгляді в НКРЕКУ.



У Києві вже включили у платіжки за опалення абонплату, яка включає витрати «Київтеплоенерго» на обслуговування загальних приладів обліку, витрати на зарплату, на формування платіжних документів.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, абонплату виставлятимуть не лише за постачання тепла та гарячої води, а й за послуги водоканалів та вивіз сміття. За його розрахунками, киянам доведеться платити на 111,7 грн більше з однієї квартири.

У «Київтеплоенерго» показали, які суми абонплати потрібно буде сплачувати кожній квартирі:

- 30,95 грн на місяць за опалення — для однієї квартири у будинку з будинковим лічильником;

- 21,63 грн — без будинкового лічильника;

- 33,78 грн — за гарячу воду з будинковим лічильником;

- 16,35 грн — без лічильника.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко прогнозував, що у 2022 році електроенергія подорожчає на 20−45% для побутових споживачів та на 50−70% для бізнесу; опалення та гаряча вода — від 50 до 70% залежно від регіону, а газ для споживачів — від 15 до 20%.



Фото: https://ua.depositphotos.com

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter