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«Імунітет» від РРО: у яких випадках касовий апарат можуть не застосовувати всі без винятку ФОПи

9:46 21 грудня 2021
касовий пристрій

З 1 січня 2022 року набуде чинності закон про обов'язкове використання фізособами-підприємцями реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Відповідно до закону, ФОПи- спрощенці 2-ї — 4-ї груп, які здійснюють розрахункові операції у розумінні закону про РРО, незалежно від обсягу доходів та виду діяльності, повинні з 1 січня 2022 року проводити операції лише через касові апарати, нагадує «Ліга. Закон».

Без РРО можуть працювати ФОПи 1-ї групи та фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

РРО/ПРРО також не застосовуються у разі:

- оплати з поточного рахунку на поточний рахунок (IBAN, онлайн-банкінг);

- внесення готівки через касу банку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок;

- оплати через платіжний термінал, що належить банку.

Нагадаємо, напередодні новорічних депутатських канікул до Ради внесли законопроєкт, у якому пропонувалося виключити всі положення, пов'язані з тотальною фіскалізацією, а також скасувати військовий збір. Документ не розглядався. Як відомо, депутати повернуться до роботи у парламенті лише наприкінці січня 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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