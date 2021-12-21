27.13 / 27.34 30.49 / 30.88
Київ: -10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Чому «шкідливий» стаж не завжди впливає на розмір пенсії: у ПФУ зробили важливе роз'яснення

10:16 21 грудня 2021
зварювальник

Люди, які працювали на шкідливих роботах, можуть оформити пенсію за віком на пільгових умовах. Для цього необхідно мати повний страховий стаж та необхідну кількість років «шкідливого» стажу.

Пенсіонер, у якого 20 років «шкідливого» стажу за Списком № 2, і якому не врахували пільгу щодо розміру пенсії, поцікавився, чому це сталося.

Зайнятість на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці (Список № 1) дає право на пенсію на пільгових умовах, пише «Пенсійний кур'єр».

У цьому випадку до страхового стажу додатково відносять по одному року за кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на таких роботах.

Читайте також: Після звірки буде гірше: чому деякі українці можуть залишитись без пенсії

На відміну від Списку № 1, стаж за Списком № 2 дає право на зниження пенсійного віку та не впливає збільшення розміру пенсії.

Тобто людина, чия професія віднесена до Списку № 2, могла скористатися пільгою та вийти на пенсію не у 60 років, а у 55.

Читайте також: Коефіцієнт заміщення заробітку подвоїться: у Кабміні розповіли, як мають намір збільшити виплати пенсіонерам

Фото https://www.facebook.com/gazetaPK/

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рада

Депутати запропонували збільшити максимальні розміри доходів для ФОП та скасувати РРО: що про це відомо

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Погляд, яким обмінялися Кейт Міддлтон та принц Вільям на концерті, зворушив користувачів мережі (відео)

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

салат

Неможливо відірватися: Людмила Борщ поділилася рецептом смачнющого салату з копченою куркою і чіпсами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.