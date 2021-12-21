Чому «шкідливий» стаж не завжди впливає на розмір пенсії: у ПФУ зробили важливе роз'яснення

Люди, які працювали на шкідливих роботах, можуть оформити пенсію за віком на пільгових умовах. Для цього необхідно мати повний страховий стаж та необхідну кількість років «шкідливого» стажу.

Пенсіонер, у якого 20 років «шкідливого» стажу за Списком № 2, і якому не врахували пільгу щодо розміру пенсії, поцікавився, чому це сталося.

Зайнятість на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці (Список № 1) дає право на пенсію на пільгових умовах, пише «Пенсійний кур'єр».

У цьому випадку до страхового стажу додатково відносять по одному року за кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на таких роботах.

На відміну від Списку № 1, стаж за Списком № 2 дає право на зниження пенсійного віку та не впливає збільшення розміру пенсії.

Тобто людина, чия професія віднесена до Списку № 2, могла скористатися пільгою та вийти на пенсію не у 60 років, а у 55.

Фото https://www.facebook.com/gazetaPK/

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