Відомство Марченка порушило меморандум з МВФ: чим це загрожує Україні

Перед завершенням фінансового року Міністерство фінансів вирішило офіційно порушити меморандум з Міжнародним валютним фондом. Відомство Сергія Марченка має намір витратити до кінця року решту коштів, отриманих від МВФ за «ковідною» програмою, хоча в меморандумі йдеться про те, що вони мають залишитися на рахунках уряду, пише видання «Діло». Такі дії Мінфіну можуть поставити під загрозу продовження програми у 2022 році.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Україна в межах розподілу спеціальних прав запозичень (SDR) отримала від МВФ в еквіваленті $ 2,7 млрд. Фактично це була безоплатна «допомога» від фонду країнам-учасникам для підтримки економіки у складних постпандемічних умовах. У вересні 2021-го Мінфін уже використав $ 1,3 млрд із цих коштів на фінансування дефіциту бюджету — на погашення та обслуговування зовнішнього боргу.

У меморандумі, підписаному в листопаді, було сказано, що Україна має намір зберегти залишок спеціальних прав запозичень як буфер проти майбутніх ризиків.

«Однак міністерство Марченка практично відразу порушило це зобов'язання перед МВФ, підставивши й президента, і уряд, і Нацбанк, вважають автори матеріалу», — пише «Діло».

Як повідомили у пресслужбі Мінфіну інформагентству «Інтерфакс-Україна», станом на середину грудня 2021 року відомство Марченка вже використало практично весь залишок коштів, отриманих від МВФ, — $ 2,45 млрд з отриманих $ 2,7 млрд. Мало того, до кінця 2021 року Мінфін планує використати $ 250 млн, що залишилися.

«Перефразовуючи текст з меморандуму, використавши залишок коштів від МВФ, міністр Марченко фактично «обнулив» «буфер проти майбутніх ризиків, який мав допомогти підтримувати цілі щодо зовнішньої стабільності», — наголошується у публікації.

Серед причин такого стану справ видання називає неефективне планування Мінфіном програми запозичень і, як наслідок, — брак коштів на покриття навіть обов'язкових, захищених витрат у грудні, про що неодноразово попереджали експерти.

«Згідно з офіційними даними Держказначейства сума недофінансованих витрат до кінця року від плану становила 135 млрд грн (при загальних витратах, запланованих на місяць, — близько 190 млрд грн з урахуванням традиційної грудневої паніки серед розпорядників). При цьому 12 млрд грн — це витрати, за якими платіжки вже подані, але гроші взагалі не проведені, тобто їх треба додати до суми загального недофінансування», — йдеться у статті.

На думку автора, альтернативні джерела наповнення бюджету не працюють: план приватизації провалений, «боротьба з контрабандою», попри санкції РНБО, взагалі не має жодних результатів. За оцінками голови податкового комітету Ради, «просідання» митних надходжень через це становить мінімум 50 млрд грн. Ще близько 40−50 млрд — це оцінювальні обсяги втрат бюджету від «скруток» ПДВ.

Саме тому залишки на рахунках від коштів МВФ, попри обіцянки зберегти їх як «буфер» проти майбутніх потрясінь, виявилися Мінфіну Сергія Марченка дуже зайвими. Інша справа, що таке «фривольне» ставлення до паперів, підписаних з ключовими кредиторами країни, може призвести до посилення подальших умов співпраці", — прогнозує видання.

За словами самого міністра, у 2022 році коштом МВФ планувалося закрити майже половину потреби у зовнішньому фінансуванні за значно нижчою ціною, ніж операції на ринку. Сума, на яку розраховує Мінфін, становить $ 2,2 млрд у рамках чинної кредитної програми stand-by, перегляди програми пройдуть у березні та червні. Тепер ця програма опинилася під загрозою.

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