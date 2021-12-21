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Гроші

В Україні перед Новим роком подорожчає низка продуктів: яким продовольством варто запастися заздалегідь

12:09 21 грудня 2021
Салат олів&#39;є»

Напередодні новорічних та різдвяних свят в Україні дорожчають продукти — вартість новорічного столу (з розрахунку на чотирьох) порівняно з минулорічною, як стверджують експерти, зросте на 8 відсотків — до 1845 гривень.

Тим часом, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин прогнозує, що з усіх видів м'яса найбільше подорожчає куряче філе — ближче до свят кілограм філе може обходитись у 116 гривень, пише «Обозреватель».

За її словами, у попередні роки його ціна перед святами зростала приблизно на 5%. А ціни на інші позиції більш стабільні і потенційне зростання не перевищить 1−2%. Щодо дорожчих позицій, наприклад, свиної вирізки, то ціна може зрости на 3−5%.

Українські експерти прогнозують зростання цін на продукти та інгредієнти, які використовують для приготування святкових страв. Це не тільки м'ясо, а й сири, яйця, свіжі овочі.

Журналісти підрахували, що цього року традиційні новорічні салати коштуватимуть на 30 відсотків дорожче, ніж минулого. Так, інгредієнти для «Оселедця під шубою» коштуватимуть 85 грн, а для «Олів'є» — 153 грн.

Зазначається, що найдорожче обійдуться оселедці (не дешевше 75 грн/кг), варена ковбаса (близько 200 грн/кг), яйця (36 грн/десяток) та майонез (27 грн за пачку). Але найістотніший внесок у подорожчання зробили овочі «борщового набору», які використовуються і у новорічних салатах — ціни на них за рік у середньому зросли на третину.

Тверді сири можуть подорожчати — з 276 до приблизно 285 гривень за кілограм, а яйця — до 38−40 гривень за десяток. Огіркам та помідорам експерти пророкують подорожчання на 10%.

Нагадаємо, що у листопаді Рада ухвалила «ресурсний закон», що призведе у 2022 році до зростання цін на алкогольні напої.

Фото з Pixabay

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