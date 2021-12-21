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Гроші

«Тисяча за вакцинацію»: у Кабміні роз'яснили, чи вплине отримання грошей на розмір субсидії

12:49 21 грудня 2021
Гривні

На призначення житлової субсидії на оплату послуг ЖКГ не впливають кошти, отримані громадянами України за повну вакцинацію за програмою «єПідтримка».

«Отримання вказаних коштів не впливає на право громадян отримувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата одноразова, вона не враховується у сукупному доході домогосподарства при розрахунку розміру субсидії, і це не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах», — повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Отже, щеплені громадяни можуть отримувати «тисячу за вакцинацію», не побоюючись зменшення розміру держдопомоги або втрати права на субсидію.

Нагадаємо, що на першому етапі грошові виплати отримують ті українці, які до 29 грудня зареєструються для участі у програмі, та у яких встановлено додаток «Дія».

Для тих, хто не має ані смартфонів, ані «Дії», механізм виплат розроблять вже наступного року.

За ці кошти українці можуть купувати книги, квитки в кіно та театри, абонементи до спортзалів, однак із січня 2022 року людям старше 60 років дозволять купувати за «тисячу за вакцинацію» й лікарські засоби.

Тим часом деякі умільці примудряються купувати за ці гроші пиво, а інші намагаються обміняти віртуальні кошти на готівку із гарною знижкою.

Фото з Pixabay

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