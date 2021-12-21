Сума залежить від кількості операцій: у податковій пояснили, які штрафи будуть застосовуватись у разі порушення правил використання РРО

З 1 січня 2022 року для всіх фізосіб-підприємців другої-четвертої груп, які працюють та проводять розрахунки у сфері послуг, торгівлі, громадського харчування, запроваджується обов'язкове застосування касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій — класичних чи програмних). Податкова попередила, що з 1 січня починають діяти штрафи для тих, хто порушує норми закону про реєстратори РРО чи ПРРО.

Сума штрафу залежатиме від кількості та обсягу незаконних операцій. Передбачено такі санкції:

За непроведення операції через реєстратор — 100% вартості проданих товарів ;

; За таке ж повторне порушення — 150% суми проданого ;

; За спотворення даних про проведені операції, ненадруковану контрольну стрічку (нестворене контрольне зведення в електронному реєстраторі) — 510 грн ;

; За невикористання (використання незареєстрованої) книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книги — 850 грн;

За неподання звітності контролюючим органам про використання реєстратора, розрахункової книги — 510 грн ;

; За продаж підакцизних товарів без попереднього програмування кожного найменування — 5100 грн ;

; За порушення порядку проведення розрахунків через касу, без оформлення касових ордерів — 340 грн.

Нагадаємо, раніше у податковій роз'яснили, хто з підприємців може не застосовувати касові апарати у 2022 році. Штрафувати податківці обіцяють розпочати після того, як закінчиться карантинний мораторій на перевірку бізнесу.

Фото https://pixabay.com/

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