Жінки 1962 року отримають додаткові виплати до пенсії, але є умова

Жінкам 1962 року народження при виході на пенсію у 2022 році виплати нараховуватимуться з підвищуючим коефіцієнтом 9%. Про це попередило Міністерство соціальної політики.

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У міністерстві пояснили, що надбавку запровадили, щоб частково компенсувати різницю у пенсіях між тими, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2021-му та на рік пізніше. Для нових пенсіонерок у 2021-му діяв підвищений коефіцієнт у 25%.

Надбавка до виплат 60-річним жінкам буде нараховуватися за умови, що раніше їм не призначалася жодна інша пенсія.

Нагадаємо, у 2022 році передбачено перегляд виплат і іншим категоріям пенсіонерів. З 1 березня заплановано індексацію пенсій, а в жовтні буде встановлено нову пенсійну гарантію для 70-річних з повним стажем. Чоловіки зі стажем від 35 років та жінки, які відпрацювали 30 років, отримуватимуть не менше 3000 грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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