27.11 / 27.31 30.50 / 30.85
Київ: -11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Жінки 1962 року отримають додаткові виплати до пенсії, але є умова

16:19 21 грудня 2021
пенсіонерка

Жінкам 1962 року народження при виході на пенсію у 2022 році виплати нараховуватимуться з підвищуючим коефіцієнтом 9%. Про це попередило Міністерство соціальної політики.

Читайте також: В Україні зросла середня пенсія

У міністерстві пояснили, що надбавку запровадили, щоб частково компенсувати різницю у пенсіях між тими, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2021-му та на рік пізніше. Для нових пенсіонерок у 2021-му діяв підвищений коефіцієнт у 25%.

Надбавка до виплат 60-річним жінкам буде нараховуватися за умови, що раніше їм не призначалася жодна інша пенсія.

Нагадаємо, у 2022 році передбачено перегляд виплат і іншим категоріям пенсіонерів. З 1 березня заплановано індексацію пенсій, а в жовтні буде встановлено нову пенсійну гарантію для 70-річних з повним стажем. Чоловіки зі стажем від 35 років та жінки, які відпрацювали 30 років, отримуватимуть не менше 3000 грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

560

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник та Таюне

Олег Винник запідозрив свою «таємну дружину» Таюне в обмані та погрожував відмовитися від усіх концертів

Меган Маркл та принц Гаррі

До мережі потрапило перше фото дочки принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет

салат

Неможливо відірватися: Людмила Борщ поділилася рецептом смачнющого салату з копченою куркою і чіпсами

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Погляд, яким обмінялися Кейт Міддлтон та принц Вільям на концерті, зворушив користувачів мережі (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.