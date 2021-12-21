«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

З 1 січня 2022 року буде підвищено мінімальну пенсію сім'ям загиблих захисників України. Під це рішення підпадають особи, що залишилися без годувальника, у зв'язку із загибеллю військового у зоні проведення АТО/ООС. Якщо зараз така мінімальна виплата становить 6100 грн, то з наступного місяця вона підвищиться до 7800 грн.

Рішення про перегляд виплат сім'ям загиблих захисників України було ухвалено ще у жовтні. Підраховано, що такі підвищені виплати отримають понад 2 тисячі осіб.

На виплати можуть претендувати непрацездатні батько, мати, чоловік (дружина) загиблого. «Адресна допомога до пенсії надаватиметься незалежно від того, чи отримують такі виплати інші члени сім'ї», — уточнив прем'єр.

Щоб оформити пенсію у зв'язку із втратою годувальника, члени сім'ї загиблого військовослужбовця повинні пред'явити документи від військової частини, військового комісаріату, іншої військової установи про дату та причини смерті військового. Крім того, знадобиться довідка про склад сім'ї з підтвердженням родинних стосунків. Ще органам соцзахисту потрібні будуть документальні підтвердження, що члени сім'ї загиблого військового справді є непрацездатними та перебували на його утриманні.

Нагадаємо, з липня 2022 року планується встановити новий порядок виплат держдопомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Платити планується від 50% до 70% грошового забезпечення військового. Законопроект очікує на прийняття Радою.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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